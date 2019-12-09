В мэрии Челябинска прокомментировали новогодние «кварцевые лампы»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-09T09:33:25+03:00

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Челябинск начали украшать к Новому году. На столбах вдоль гостевых маршрутов повесили лампы продолговатой формы. Горят они неоновым цветом триколора. Однако некоторые имеют лишь один цвет.

— Это первые пробные пуски. В окончательном виде работы еще совершенно неприняты. Сейчас подрядчик будет отлаживать работу огней таким образом, чтобы они горели сменяя друг друга, а не мерцали одним цветом, — рассказала мэр Наталья Котова корреспонденту КП-Челябинска.

Напомним, новогодняя иллюминация вызвала неоднозначную реакцию у жителей Челябинска. Из-за своей формы, некоторые сравнили их с кварцевыми лампами.

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ИСТОЧНИК KP.RU