2019-12-10T12:15:08+03:00
Экономика

Челябинвестбанк принял участие в городской благотворительной акции «Снеговики-добряки»

Благотворительная акция проводится в поддержку детей с онкозаболеваниями
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7 декабря команда Челябинвестбанка на общегородском флешмобе снеговиков слепила «сладкую парочку» обаятельных снеговичков. Они держат в снежных ладоняхх символ банка — золотистого голубя — и олицетворяют самые добрые чувства.

Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проводится в поддержку детей с онкозаболеваниями, проходящих лечение в Челябинской областной детской больнице. Флешмоб снеговиков — очередной этап акции. А началось все с того, что свыше 60 организаций Челябинска объединились под девизом «Добро не тает», чтобы исполнить детские мечты и подарить тяжелобольным ребятам на Новый год желанные игрушки или гаджеты. В офисах компаний более месяца назад появились «шапки снеговиков», куда сотрудники собирали деньги на подарки.

Одновременно с этим «Искорка Фонд», которая опекает детей, попросила их написать письма Деду Морозу и рассказать про свои желания. Эти письма на флешмобе организаторы акции вручили «Снеговикам-добрякам», а точнее командам и организациям, участвующим в акции.

Челябинвестбанк исполнит мечту двоих ребятишек, а оставшиеся от покупки подарков деньги передаст в «Искорку фонд» на покупку необходимых лекарств.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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