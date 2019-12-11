Задержание Евгения Тефтелева может быть связано с новыми школами в Челябинске
Задержание экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева может быть связано с махинациями при строительстве школ. Во время, когда чиновник возглавлял администрацию, были открыты два масштабных учебных заведения на Северо-Западе. Это школы в «Парковом» и «Ньютоне».
11 декабря стало известно о задержании бывшего главы администраций Челябинска и Магнитогорска Евгения Тефтелева. Однако сразу же ни одно из силовых ведомств — ФСБ или Следственный комитет — отказались подтверждать информацию.
Евгения Тефтелева в Челябинск привел бывший губернатор Борис Дубровский. Тефтелев был мэром четыре года, пока его не сняли и не перевели на работу в областное правительство. После отставки Дубровского, Тефтелев вернулся в Магнитогорск и возглавил благотворительный фонд «Металлург».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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