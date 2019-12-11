Прокуратура Челябинской области потребовала отменить приговор экс-мэру Миасса

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-11T16:54:22+03:00

Ранее прокурор требовал для бывшего главы Миасса пять лет колонии и штраф в 10 млн рублей. Фото: Наиль Фаттахов

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Прокуратура не согласна с решением миасского городского суда, приговорившего экс-главу города Геннадия Васькова к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей за превышение полномочий и покушение на получение взятки при строительстве детсада.

— Приговор подлежит отмене в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, несправедливостью назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости, — говорится во внесенной в челябинский областной суд апелляции.

Напомним, прокурор требовал для бывшего главы Миасса пять лет колонии и штраф в 10 млн рублей. По версии следствия, в 2017 году Геннадий Васьков, узнав о махинациях при реализации федеральной программы по поддержке дошкольного образования, предложил передать ему 1 млн рублей. Он пообещал, что контракт на приобретение здания для детсада будет заключен по завышенной цене, несмотря на то, что помещение непригодно для обучения детей. Затем он подписал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, закрыв глаза на нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU