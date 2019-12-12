«Читайте, завидуйте!» Алексей Текслер вручил паспорта 20 юным южноуральцам

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-12T14:21:50+03:00

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Лучшие школьники из Челябинска, Чебаркуля, Кыштыма, Копейска, Миасса, Златоуста и Магнитогорска здорово волновались: как почетных гостей их пригласили в резиденцию губернатора! Заветные первые паспорта граждан России им вручил лично глава региона Алексей Текслер. Цветы, аплодисменты, фото на память — таким им запомнится День Конституции.

— Дорогие ребята! Сейчас вы получите главный документ гражданина страны. С ним вы вступите в новый этап жизни. Паспорт даст вам определенные возможности. Но наряду с ними нужно помнить и о своих обязанностях. Сейчас главное для вас, как известно, хорошая учеба, выбор дальнейшего пути. Нужны прочные глубокие знания, чтобы в будущем принести пользу себе и стране. Стать опорой для родителей, в будущем создать собственную семью, найти работу по душе.

С получением паспорта возрастает ваша ответственность за свои решения и поступки. Тем более, что в этом возрасте вы уже способны внести посильный вклад в развитие родной области и нашей страны.

Хочется пожелать вам найти свое призвание и стать по-настоящему достойными и уважаемыми гражданами своей страны, — поздравил ребят Алексей Текслер.

Торжественные приемы в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России» проводятся в Челябинской области с 2007 года. В праздничной обстановке паспорта вручают в честь знаковых дат: Дня Конституции Российской Федерации, Дня флага, Дня России.

ИСТОЧНИК KP.RU