В Челябинске закроют треть старых елочных базаров

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-12T18:07:53+03:00

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Этой зимой жители Челябинска не досчитаются трети привычных мест, где можно было купить новогоднюю елку. Вместо 116 торговых точек мэрия выдала разрешение на организацию 85 елочных базаров, заявила глава Челябинска Наталья Котова.

Кроме того власти города будут тщательно следить за появлением нелегальных торговых точек и штрафовать нарушителей.

Борьба с нелегалами была открыта несколько лет назад после того, как торговцы совсем обнаглели и перестали убирать за собой торговые точки. Перекрестки Челябинска оказались завалены еловым мусором. Кроме того, елки часто мешали обзору проезжей части и могли стать причиной ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU