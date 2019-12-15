Панихида и литургия по трагедии в Магнитогорске пройдет 31 декабря

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-15T13:17:13+03:00

Об этом было объявлено на пресс-конференции главы Магнитки

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Мэр города Сергей Бердников заявил, что панихида по погибшим при взрыве газа в Магнитогорске пройдет в Кафедральном соборе города 31 декабря. Такое решение было принято после опроса самих жителей дома, где случилась трагедия.

— На панихиде будет губернатор и все желающие, кто захочет прийти. Также будет установлен крест, к которому жители смогут принести цветы, игрушки, потому что были погибшие детишки. Хочется, чтобы мы не мешали жить людям, которые остались в этом доме… Так уж у нас повелось, что места повиновения отдельно, места проживания отдельно. Это большая трагедия. Мы все безмерно скорбим. Город, и все ветви власти, все службы сделали все возможное, чтобы помочь людям, жителям дома, чтобы преодолеть эту трагедию, — рассказал Сергей Бердников.

Аллея на Карла Маркса: так выглядит место трагедии сегодня. Фото Оксана Ермоленко.

Сегодня расселены все, кто жил в двух демонтированных подъездах, пострадавших от взрыва. Также все жители дома, которые захотели переехать, получили такую возможность. Было подано 176 заявок. Жители 159 квартир уже переехали. 17 жителей изменили свое решение и остались. В следующем году будет проведена независимая экспертиза состояния дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU