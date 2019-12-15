Завтра в Москве вновь рассмотрят дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
В понедельник, 16 декабря, Арбитражный суд Москвы в очередной раз проведет заседание по делу компании «Южуралмост». Когда губернатором региона был Борис Дубровский, именно эта структура выигрывала все контракты на уборку и ремонт дорог в Челябинской области. В итоге ФАС обвинила дорожников в картельном сговоре.
В суде доказали сговор по десяти аукционам. Почти сразу же после этих решений ФАС Дубровский подал в отставку.
Дубровский много раз заявлял, что претензии антимонопольной службы необоснованы. Именно он обратился в арбитражный суд. Заседания тянутся несколько месяцев, однако стороны до сих пор не смогли собраться в полном составе.
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ИСТОЧНИК KP.RU