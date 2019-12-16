2019-12-16T07:48:36+03:00
Общество

В Челябинске феминистки вышли на пикет в поддержку сестер Хачатурян

Об этом рассказала Челябинская феминистская агитгруппа
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Челябинская Феминистская Агитгруппа. Коллаж.Фото: Челябинская Феминистская Агитгруппа. Коллаж.
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В центре Челябинска на мосту реки Миасс 15 декабря состоялась акция в поддержку сестер Хачатурян. Организаторы нарекли ее «Мост сестер». Группа южноуральских феминисток потребовала оправдательного приговора для сестер Хачатурян, зверски убивших своего отца.

Девушки встали в пикет на мосту через реку. Они расклеивали листовки, завязали ленты с надписями и повесили замочки. Прохожие проявляли интерес к действиям девушек, в солидарность некоторые согласились повязать ленту.

«Когда правосудие не защищает женщин и детей, они защищают себя сами», — гласили плакаты челябинских феминисток.

Челябинские феминистки провели акцию в поддержку сестер Хачатурян. Фото: vk.com

Челябинские феминистки провели акцию в поддержку сестер Хачатурян. Фото: vk.com

Но дальше феминисток ждало испытание.

— Мы столкнулись с провокаторами, которые, под нацистские высказывания и похвалы террориста, который взорвал рынок, начали попытки поджигать ленты и сдирали наши листовки. Они пытались сагитировать нас на свою сторону, но получили отпор, так как мы всегда готовы к подобным происшествиям. Сестры Хачатурян — наши сестры вне зависимости от национальности! — об этом феминистки рассказали на своей странице в соцсети.

Девушки рассказали, что после акции собрались «для разбора полетов» и обсудили свои дальнейшие действия:

— Учитесь и боритесь вместе с нами! Самооборона — не преступление! Свободу Хачатурян!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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