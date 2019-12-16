В Челябинске некому водить новые автобусы

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-16T08:48:14+03:00

В городе не хватает 40 шоферов, это четверть от потребности

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16 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказали, что городскому автопредприятию не хватает 40 водителей — это четверть от штата. С сентября чиновники дают объявления в СМИ о приеме на работу, но пока результатов нет.

Глава города Наталья Котова поручила искать водителей на новые автобусы среди шоферов убранных нелегальных маршруток. Напомним, по словам начальника городского управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев, с улиц города убрано 350 маршруток-нелегалов.

В этом году в Челябинск закупили 66 новых автобусов. Все они низкопольные. Большинство сейчас работают на маршрутах № 64 и 71. Машины оснащены видеокамерам, кондиционерами, пандусами для инвалидных колясок, USB-зарядниками. В салонах есть Wi-Fi.

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ИСТОЧНИК KP.RU