2019-12-16T08:48:14+03:00
Общество

В Челябинске некому водить новые автобусы

В городе не хватает 40 шоферов, это четверть от потребности
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске не хватает водителей автобусов.В Челябинске не хватает водителей автобусов.Фото: Инна КУМЕЙКО
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16 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказали, что городскому автопредприятию не хватает 40 водителей — это четверть от штата. С сентября чиновники дают объявления в СМИ о приеме на работу, но пока результатов нет.

Глава города Наталья Котова поручила искать водителей на новые автобусы среди шоферов убранных нелегальных маршруток. Напомним, по словам начальника городского управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев, с улиц города убрано 350 маршруток-нелегалов.

В этом году в Челябинск закупили 66 новых автобусов. Все они низкопольные. Большинство сейчас работают на маршрутах № 64 и 71. Машины оснащены видеокамерам, кондиционерами, пандусами для инвалидных колясок, USB-зарядниками. В салонах есть Wi-Fi.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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