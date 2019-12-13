В Челябинске маршрутки постоянно попадают в аварии. С этим что-то делают?

За минувшую неделю в Челябинске три серьезных аварии с микроавтобусами. Во всех пострадали люди. Ездить на маршрутках все страшнее. Каждый день маршрут до работы превращается в дикий аттракцион: хаотичный, бешеный стиль вождения водителей, убитые маршрутки — сараи на колесах, у которых могут отвалиться колеса на ходу. В итоге некоторые поездки заканчиваются вот так.

ВЛЕТЕЛА В ОСТАНОВКУ

6 декабря на перекрестке Российской и проспекта Победы маршрутка № 478 вылетела с дороги, снесла ограждение и выехала на тротуар. На остановке ждали транспорт больше десятка людей. Под колесами оказался один.

Когда мужчину вытаскивали из-под машины, у него изо рта шла кровь. Челябинцу сделали операцию, сейчас он в медикаментозной коме.

Водителю 55 лет. За рулем он большую часть жизни. Штрафов особо нет. На него возбуждено уголовное дело.

— Маршрут № 478 является межмуниципальным и, к сожалению, администрация города вообще никак не может повлиять на него. Такие перевозки полностью на коммерческой основе. Министерство дорожного хозяйства и транспорта не делает абсолютно ничего, чтобы навести порядок, — говорит эксперт в сфере общественного транспорта и активист движения «Гражданский патруль» Александр Агарков.

Собеседник вспомнил еще одно громкое ДТП, когда маршрутка с пассажирами врезалась в опору моста на проспекте Ленина.

— Это от того, что между маршрутами №123 и №128 жесткая конкуренция, однако развести их по параллельным улицам в Миндортрансе даже не пытаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748107" frameborder="0"></iframe> Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске.

МАРШРУТКА С ПАССАЖИРАМИ ВРЕЗАЛАСЬ В ДЕРЕВО

3 декабря на улице Танкистов водитель маршрута №39 попытался объехать грузовик, но не справился с управлением и влетел в дерево. Пострадали шесть пассажиров: четверых доставили в больницу. У них ссадины, ушибы, у одного перелом голени. Водитель тоже получил травмы, но от госпитализации отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/747561" frameborder="0"></iframe> В Челябинске маршрутка врезалась в дерево.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В ДТП С ПАЗИКОМ НА «СЕВЕРКЕ»

На Северо-Западе Челябинска 8 декабря микроавтобус №17 столкнулся с Renault. Пазик ехал из Паркового и на перекрестке в него влетела иномарка. Из-за резкого торможения в салоне маршрутки упал трехлетний ребенок и разбил губу. Еще одна пассажирка травмировала голову. У нее легкое сотрясение мозга.

ПАРОВОЗИК НА «ДЕТСКОМ МИРЕ»

Авария в центре Челябинска на улице Свободы 22 ноября. Попали в нее маршрутные такси №128, №49 и №112. Четверо пассажиров получили травмы головы.

Авария произошла в час пик. Фото: Анастасия Карамышева

Вечером этот же день на остановке Алое поле столкнулись маршрутка №35 и «Газель».

МАССОВОЕ ДТП У ТЕАТРА ЧТЗ

На перекрестке проспекта Ленина с улицей Героев Танкограда 9 ноября столкнулись две иномарки и маршрутка №86. Авария произошла в выходной, в салоне микроавтобуса было мало пассажиров. Одной понадобилась помощь медиков.

Пострадала пассажирка маршрутки. Фото: «Челябинск Сегодня»

«С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ВЕДЕТСЯ ЖЕСТКАЯ РАБОТА»

— Проблема в том, что город не может оставить маршруты без транспорта совсем. При этом с перевозчиками ведется довольно жесткая работа, мы на многих городских маршрутах уже видим вместо диких фургонов зеленые автобусы «Вектор» средней вместимости, работающие на природном газе. По сути стоит задача в течение ближайших трех лет заменить все маршрутки без исключения на подобные автобусы, ситуация находится на личном контроле у главы Челябинска Натальи Котовой. Риск лишь в том, что, если передадут полномочия по городским маршрутам в Миндортранс — это будет праздник для перевозчиков и, увы, потеря надежд для всех нас, поскольку эти люди не станут заставлять перевозчиков меняться, — считает Александр Агарков.

Такими в перспективе станут маршрутки в городе. Фото: «Челябинский транспорт»

ОФИЦИАЛЬНО

— В Челябинске за 11 месяцев этого года по вине водителей пассажирского транспорта совершено 119 аварий, в которых пострадали 198 человек. По вине водителей такси произошли 35 аварий, — рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Часто аварии происходили из-за превышения скорости водителями и потому что они не уступали дорогу другим. А также из-за что за рулем были неквалифицированные водители и на предприятии не проверяли машины перед выходом на линию.

Как ГИБДД следит за маршрутками в этом году

600 проверок автотранспортных предприятий;

260 проверок на линии;

350 проверок в рамках административных расследований;

составлено более 550 протоколов;

руководителям вынесено 155 представление об устранении нарушений.

Тем временем маршрутки все равно продолжают попадать в аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мигрантам снова запретили водить маршрутки в Челябинской области

Соответствующее постановление подписал губернатор (далее)

БЫЛ СЛУЧАЙ

Нечистое животное или божья тварь? Мог ли маршрутчик выгнать пассажирку с собакой в Челябинске

«Комсомолка» поговорила с коллегами водителя-мусульманина и проконсультировались в мечети (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10