В Челябинской области внедорожник задавил пешехода на трассе
Под Миассом сегодня, 17 декабря, Toyota Land Cruiser сбила пешехода. За рулем был 53-летний водитель. Авария произошла в восемь утра на трассе М5.
Как сообщили в ГИБДД, южноуралец переходил дорогу в неположенном месте.
— Пешеходу на вид 60 лет. От полученных травм он скончался на месте, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Сегодня в сводку попало еще одно серьезное ЧП на дороге. На подъезде к Златоусту на ходу вспыхнул автобус с двумя десятками пассажиров. Люди в страхе убегали от машины, боясь, что она взорвется. Автобус был оснащен шестью газовыми баллонами.
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ИСТОЧНИК KP.RU