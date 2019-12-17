В Челябинской области внедорожник задавил пешехода на трассе

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-17T10:26:38+03:00

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Под Миассом сегодня, 17 декабря, Toyota Land Cruiser сбила пешехода. За рулем был 53-летний водитель. Авария произошла в восемь утра на трассе М5.

Как сообщили в ГИБДД, южноуралец переходил дорогу в неположенном месте.

— Пешеходу на вид 60 лет. От полученных травм он скончался на месте, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сегодня в сводку попало еще одно серьезное ЧП на дороге. На подъезде к Златоусту на ходу вспыхнул автобус с двумя десятками пассажиров. Люди в страхе убегали от машины, боясь, что она взорвется. Автобус был оснащен шестью газовыми баллонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU