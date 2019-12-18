2019-12-18T14:09:08+03:00
Общество

Муж погибшей в лобовой аварии с такси жительницы Челябинска рассказал свою версию ДТП

Молодая мать была прикована к инвалидной коляске
Ирина Фадюшина
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В день аварии у Куковенко была годовщина свадьбы. Фото: Евгений Куковенко/vk.comВ день аварии у Куковенко была годовщина свадьбы. Фото: Евгений Куковенко/vk.com
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Житель Челябинска Евгений Куковенко ищет записи с регистраторов, запечатлевших момент смертельной аварии на Новомеханической, где погибла его жена и получила травмы дочь.

Маленькая Даша сидела в детском кресле. Фото: Евгений Куковенко/vk.com

Маленькая Даша сидела в детском кресле. Фото: Евгений Куковенко/vk.com

— Момент ДТП попал на видеорегистратор одной из машин. Машину моей любимой супруги занесло и вынесло на встречку, во время столкновения машина находилась боком, и удар пришелся со стороны водителя. Алина умерла на месте, Дашу увезли в больницу (перелом бедра, сотрясение), — написал он на своей странице в соцсети.

В день аварии супруги планировали отпраздновать годовщину свадьбы. Погибшая Алина была инвалидом-колясочником.

Алина была прикована к инвалидной коляске, но вела активный образ жизни. Фото: Евгений Куковенко/vk.com

Алина была прикована к инвалидной коляске, но вела активный образ жизни. Фото: Евгений Куковенко/vk.com

Напомним, авария произошла накануне днем. Как уточнили в ГИБДД, женщина за рулем Toyota Vitz, выехала на встречку, где столкнулась с Hyundai Solaris и Renault Logan. Последняя машина была с наклейками популярного агрегатора такси. Женщина оказалась зажата в машине и погибла на месте. Девочку спасло автокресло. Ее прооперировали в больнице скорой помощи (ОКБ №3) и перевели в Детскую областную.

С места ДТП в больницу увезли водителя Hyundai Solaris. Он прооперирован и сейчас находится под контролем травматологов больницы №3.

ДТП на Новомеханической в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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