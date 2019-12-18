Муж погибшей в лобовой аварии с такси жительницы Челябинска рассказал свою версию ДТП
Житель Челябинска Евгений Куковенко ищет записи с регистраторов, запечатлевших момент смертельной аварии на Новомеханической, где погибла его жена и получила травмы дочь.
Маленькая Даша сидела в детском кресле. Фото: Евгений Куковенко/vk.com
— Момент ДТП попал на видеорегистратор одной из машин. Машину моей любимой супруги занесло и вынесло на встречку, во время столкновения машина находилась боком, и удар пришелся со стороны водителя. Алина умерла на месте, Дашу увезли в больницу (перелом бедра, сотрясение), — написал он на своей странице в соцсети.
В день аварии супруги планировали отпраздновать годовщину свадьбы. Погибшая Алина была инвалидом-колясочником.
Алина была прикована к инвалидной коляске, но вела активный образ жизни. Фото: Евгений Куковенко/vk.com
Напомним, авария произошла накануне днем. Как уточнили в ГИБДД, женщина за рулем Toyota Vitz, выехала на встречку, где столкнулась с Hyundai Solaris и Renault Logan. Последняя машина была с наклейками популярного агрегатора такси. Женщина оказалась зажата в машине и погибла на месте. Девочку спасло автокресло. Ее прооперировали в больнице скорой помощи (ОКБ №3) и перевели в Детскую областную.
С места ДТП в больницу увезли водителя Hyundai Solaris. Он прооперирован и сейчас находится под контролем травматологов больницы №3.
ДТП на Новомеханической в Челябинске.
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