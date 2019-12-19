Новогоднее чудо! Пропавшая собака, спустя восемь месяцев, вернулась к хозяйке в Сургут из Челябинска

СЕГОДНЯ 04:32 2019-12-19T04:32:19+03:00

Спустя 8 месяцев, пропавшая собака вернулась к хозяйке в Сургут из Челябинска. Фото: Полина Кефер

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Эта история со счастливым финалом началась очень грустно. В мае жители Челябинской области обнаружили на трассе сбитую собаку. Она могла шевелить лишь головой.

Зоозащитница Полина Кефер назвала бедняжку Вишней. Она долго выхаживала ее, возила по ветеринарам. Вишня перенесла три операции и долгую реабилитацию.

Полина решила оставить собаку себе, но однажды случайно увидела ее фото в группе о потеряшках.

— Я сразу же позвонила по указанному номеру хозяйки. Мы быстро поняли, что моя Вишня — это ее Боня. Она сбежала во время переезда из города в город. Услышав о травмах собаки, женщина не поменяла своего решения. Она долго искала и хотела вернуть свою Бони в любом состояни, — рассказала Полина группе “Вестник Челябинска” в ВК.

На днях Полина привезла Бони в Сургут.

— Она сразу узнала свою хозяйку, — говорит зоозащитница. — И дом, и подъезд и игрушку свою нашла, начала играть. Мы все уревелись.

И пользователи соцсети, читавшие эту историю, тоже.

— Настоящее новогоднее чудо! — комментируют они историю Бони.

К сожалению, не все подобные истории заканчиваются одинаково. Читайте также: «Такая собака не нужна»: семья из Зауралья отказалась от своего питомца, когда его сбила машина.

ИСТОЧНИК KP.RU