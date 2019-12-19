Полсотни морозов и снегурок появилось в ледовом городке в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-19T08:44:53+03:00

Полсотни дедов морозов и снегурок появилось на главной площади Копейска в Челябинской области. Фото: vk.com/podslushano_kop

Горожане недоумевают, почему фигурок так много

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Жители Копейска Челябинской области удивились обилию ледяных фигур на центральной площади города. В центре установили полсотни дедов морозов и снегурочек.

Горожане шутят: применили принцип «копировать — вставить».

— Кто-то сильно психанул, — написал Дмитрий Аккерман.

— Чем больше, тем лучше! — ответила Татьяна Филатова.

— Нашествие, — сказал Алексей Суюла.

— Скажите, а демонстрация дедов морозов согласована с администрацией? — пошутил Артем Свиридов.

Но внимательная мама объяснила пользователям: «Надо сегодня подойти посмотреть, вчера из садика шли и свернули через дворы, а издалека смотрела и думала: горка ледяная что ли стоит? Блоки-то ледяные видели в выходные».

КП-Челябинск позвонила в пресс-службу администрации Копейска и спросила, зачем так много. Там объяснили:

— В этом году в первый раз администрацией выделены деньги на строительство снежных городков во всех поселках городского округа. В настоящий момент для каждого населенного пункта изготавливаются деды морозы и снегурочки, которые будут перевозиться на ледяных площадках по месту назначения.

Фото: Вадим Вадимов

— Сколько фигурок останется в Копейске?

— Один Дед Мороз и одна Снегурочка. У нас в этом году тематический ледовый городок, и посвящен он героям советских мультфильмов: «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», появятся Малыш, Карлсон, Фрекен Бок, горки, аттракционы… Ну, и традиционные Дед Мороз и Снегурочка, — сообщили в пресс-службе.

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