Мама рассказала, где прятался 12-летний школьник, пропавший в Челябинске
Утром в пятницу по соцсетям разлетелось сообщение: пропал 12-летний гимназист Максим Зеленин. Накануне вечером он возвращался с учебы и предупредил родных, что застрял в пробке на цирке. После перестал выходить на связь.
Горожане, которые не могли поучаствовать в поисках, публиковали приметы мальчика в чатах и на страницах в соцсетях, надеясь, что кто-то узнает его. После обеда мальчик нашелся — он пришел к бабушке, сообщил Следственный комитет.
Мама мальчика рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что он боялся вернуться домой после конфликта. Все это время он прятался на чердаке дома.
— Опасался, что будет наказан, — отметила Мария Зеленина.
Затем появилось информация, якобы школьник говорил друзьям, что может пропасть на сутки. О подобных играх часто писали в Интернете. Однако волонтеры «Легион-СПАС» отнеслись к такой информации крайне скептически.
— Такая игра существует только в уме недалеких журналистов. На территории Челябинской области ни один ребенок не пропадал по этой причине, — заявили поисковики.
Мама потерявшегося мальчика рассказывает, как нашла его
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ИСТОЧНИК KP.RU