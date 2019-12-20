2019-12-20T15:03:09+03:00
Общество

Мама рассказала, где прятался 12-летний школьник, пропавший в Челябинске

Есть версия, что мальчик мог просто играть в популярную игру «Пропади на сутки»
Ирина Фадюшина
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Ребенок пропал по дороге из гимназии домойРебенок пропал по дороге из гимназии домойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Утром в пятницу по соцсетям разлетелось сообщение: пропал 12-летний гимназист Максим Зеленин. Накануне вечером он возвращался с учебы и предупредил родных, что застрял в пробке на цирке. После перестал выходить на связь.

Горожане, которые не могли поучаствовать в поисках, публиковали приметы мальчика в чатах и на страницах в соцсетях, надеясь, что кто-то узнает его. После обеда мальчик нашелся — он пришел к бабушке, сообщил Следственный комитет.

Мама мальчика рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что он боялся вернуться домой после конфликта. Все это время он прятался на чердаке дома.

— Опасался, что будет наказан, — отметила Мария Зеленина.

Затем появилось информация, якобы школьник говорил друзьям, что может пропасть на сутки. О подобных играх часто писали в Интернете. Однако волонтеры «Легион-СПАС» отнеслись к такой информации крайне скептически.

— Такая игра существует только в уме недалеких журналистов. На территории Челябинской области ни один ребенок не пропадал по этой причине, — заявили поисковики.

Мама потерявшегося мальчика рассказывает, как нашла его

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ИСТОЧНИК KP.RU

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