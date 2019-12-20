Регоператор по вывозу мусора пригрозил Челябинску новым коллапсом

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-20T15:21:44+03:00

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Один млрд рублей — такую сумму задолжал Центр коммунального сервиса компаниям, которые занимаются вывозом мусора из челябинских дворов. Эта сумма будет расти и дальше, предупредили в ЦКС.

— Потребители не доплатили компании более 550 млн рублей — это сумма задолженности, просроченная более чем на 30 дней. Очевидно, даже если все должники оплатят долги, средств на то, чтобы рассчитаться с компаниями — перевозчиками, у регионального оператора не хватит, — рассказали в пресс-службе ЦКС. — Корень проблемы кроется в крайне низком тарифе на услугу по обращению с отходами.

В ЦКС подчеркивают: как социально ответственная компания они пока выполняют свои обязательства, но вечно работать в минус нельзя. Когда-нибудь терпение подрядчиков лопнет и они начнут сокращать количество рейсов, а это значит, что переполненные мусорные контейнеры будут стоять по несколько дней, как осенью 2018 года.

— Регоператор считает необходимым открыто заявить — существует большой риск, в работе по вывозу отходов может произойти сбой. «Бомбой замедленного действия» может стать сложившаяся ситуация — тариф, не покрывающий расходы, и растущие долги потребителей, — отмечают в ЦКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU