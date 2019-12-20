2019-12-20T15:21:44+03:00
Общество

Регоператор по вывозу мусора пригрозил Челябинску новым коллапсом

У ЦКС накопились долги
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Челябинцы с содроганием вспоминают мусорный коллапс осенью 2018 годаЧелябинцы с содроганием вспоминают мусорный коллапс осенью 2018 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Один млрд рублей — такую сумму задолжал Центр коммунального сервиса компаниям, которые занимаются вывозом мусора из челябинских дворов. Эта сумма будет расти и дальше, предупредили в ЦКС.

— Потребители не доплатили компании более 550 млн рублей — это сумма задолженности, просроченная более чем на 30 дней. Очевидно, даже если все должники оплатят долги, средств на то, чтобы рассчитаться с компаниями — перевозчиками, у регионального оператора не хватит, — рассказали в пресс-службе ЦКС. — Корень проблемы кроется в крайне низком тарифе на услугу по обращению с отходами.

В ЦКС подчеркивают: как социально ответственная компания они пока выполняют свои обязательства, но вечно работать в минус нельзя. Когда-нибудь терпение подрядчиков лопнет и они начнут сокращать количество рейсов, а это значит, что переполненные мусорные контейнеры будут стоять по несколько дней, как осенью 2018 года.

— Регоператор считает необходимым открыто заявить — существует большой риск, в работе по вывозу отходов может произойти сбой. «Бомбой замедленного действия» может стать сложившаяся ситуация — тариф, не покрывающий расходы, и растущие долги потребителей, — отмечают в ЦКС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинск парализовало десятибалльными пробками
Воспитатели детских садов из Кургана отработают 31 декабря дважды
Регоператор по вывозу мусора пригрозил Челябинску новым коллапсом
Мама рассказала, где прятался 12-летний школьник, пропавший в Челябинске
Позвоночник как бамбук: в Челябинске помогли пациенту с редкой патологией
В Челябинске у трамвая отвалился тормоз
Таможенники Челябинска задержали девять тысяч презервативов
Пенсионерка зашла на старое место работы и выиграла миллион в Курганской области
В Челябинске в выходные ожидаются метели
В Челябинской области прокуратура требует снести забор вокруг курортного озера
В Челябинском поселке Западный открыли пожарную часть
В Челябинской области бизнесмен нарушил новый закон, разместив хостел в квартирах
В Челябинске снимают фильм об украденном бюсте разведчика Кузнецова
Стало известно, где ночевал 12-летний школьник, которого искал весь Челябинск
Челябинцев напугал сильный пожар на перекрестке улиц Косарева и проспекта Победы
Премьеру нового телесериала про Челябинск покажут на следующей неделе
Назван ТОП-5 событий года в Челябинской области
Школяры из Челябинска собрали 60 тысяч рублей для больных раком сверстников
Челябинск получит машину-нюхач