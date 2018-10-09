Челябинск в завалах: когда из дворов исчезнут помойки

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-09T16:56:45+03:00

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Губернатор Борис Дубровский оценил работу городских властей по борьбе со свалками на три с плюсом. С его слов, на четыре с минусом ситуация будет оцениваться с января 2019 года. Тогда к своим обязанностям полностью приступит единый Регоператор обращения с отходами.

РЕЖИМ ЧС СНЯТ, НО ЛЕГЧЕ НЕ СТАЛО

В понедельник, 8 октября, глава Челябинска Евгений Тефтелев снял режим ЧС по мусору. Город перевели в режим повышенной опасности. В мэрии просят еще неделю до полной очистки дворов. Люди же заваливают соцсети снимками заваленных отходами контейнерных площадок. Фото, кстати, сделаны уже после снятия режима ЧС. Грязно и в частном секторе, и в спальных районах, и в центре.

За ликвидацию мусорного коллапса челябинским властям поставили «тройку» 00:00 00:00

Но если оценка «четыре» возможна только после 1 января, два с половиной месяца нам жить со свалками? Мы обратились к пресс-секретарю ООО «Центр коммунального сервиса» Нине Кобелевой. С нового года «ЦКС» будет единым оператором по обращению с отходами. А с началом мусорного коллапса компания экстренно поставила на маршруты в Челябинске свои мусоровозы из других городов.

— Если бы мы включились не срочно, а в январе, никаких перебоев в работе машин не было бы. Мы же работаем в авральном режиме. Нынешний полигон расположен дальше, чем закрывшаяся городская свалка. Нужно больше времени на путь туда-сюда. Баки часто опорожняются в мусоровоз вручную – это тоже потеря времени, - объяснила Нина Кобелева.

Сейчас для города заказали около 70 мусоровозов объемом до 10 тонн.

— Конечно, такие машины работают продуктивнее, чем нынешние «трехтонки». Мы помогаем городу всем, чем можем. И мы выстроим графики, но нужно время, — говорит Кобелева.

Выходит, помойки во дворах вряд ли скоро «рассосутся».

ОБЩЕСТВЕННИКИ ВИНЯТ В МУСОРНОМ КОЛЛАПСЕ ЧИНОВНИКОВ

Губернатор Дубровский в своих интервью подчеркивает, что закрывшаяся городская свалка уже никогда не будет работать. Этого ждали 20 лет, и процесс рекультивации невозможен без ее закрытия. Ни суд, ни прокуратура не позволят ее открыть.

А все неприятности, которые испытывает Челябинск, напомнил Дубровский, случились из-за саботажа недобросовестных операторов. Они отказались вывозить мусор на новый полигон в Полетаево.

Иное мнение у активистов регионального штаба Общероссийского народного фронта. Они винят в коллапсе чиновников. По мнению экспертов, власти изначально не имели представления ни о маршрутах движения мусоровозов, ни о фактических объемах мусора. Иначе можно было бы выстроить логистику в самом начале мусорного скандала.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться, если из вашего двора не вывозят мусор

Прокуратура Челябинска — 779-50-18,

Прокуратура Калининского района — 772-29-12,

Прокуратура Курчатовского района — 741-12-76,

Прокуратура Ленинского района — 253-14-39,

Прокуратура Металлургического района — 735-44-52,

Прокуратура Советского района — 779-50-26,

Прокуратура Тракторозаводского района — 774-85-72,

Прокуратура Центрального района — 263-97-75.

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