В Челябинске Чистомэн сорвал рекламные листовки с деревьев и разбросал по рекламируемому магазину

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-21T18:40:59+03:00

По словам общественников, объявления торговцы развешивают из года в год. Фото: vk.com/chisto_men

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Челябинский активист Артур Матис-Сиразеев, который избавляет город от мусора в образе Чистомэна, собрал расклеенные по городу листовки финской ярмарки и вернул продавцам. Бумажки он высыпал на пол посреди магазина на глазах у покупателей.

— Ничего не хотите сказать? Почему это по всему городу расклеено? На деревьях, столбах. Что вы так удивлены? Не нравится? Мне тоже не нравится, что это по всему городу. Вот теперь забирайте, — сказал активист и удалился.

Происходящее Чистомэн снял на видео и выложил в соцсетях. Подписчики неоднозначно отреагировали на выходку. Одни сказали, что Артур сделал все правильно, а другие — что он повел себя агрессивно.

— Никакой агрессии. Я даже поздоровался, — ответил активист в комментариях.

В начале декабря такую же акцию провел активист Павел Кочнев. По его словам, организаторы ярмарки из раза в раз приезжают и обклеивают город незаконной рекламой. Объявления никто не убирает, бумажки с прошлых ярмарок висят до сих пор.

Корреспонденты КП-Челябинск обратились по этому поводу в мэрию и полицию. Чиновники выдали коммерсантам предупреждение. Но, судя по тому, что листовки до сих пор висят, их это не испугало.

Чистомэн вернул мусор, расклеенный по городу, торговцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU