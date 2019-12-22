2019-12-22T08:37:40+03:00
Общество

В детском саду Челябинска выдали просроченные новогодние подарки

Конфеты оказались несъедобными
Ирина КАРЕЛИНА
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Всегда проверяйте сроки годности сладких подарков перед тем, как дать их детям. Фото из архива КП.Всегда проверяйте сроки годности сладких подарков перед тем, как дать их детям. Фото из архива КП.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Скандал произошел в одном из детских садов Ленинского района Челябинска. Мама одного из воспитанников развернул конфетку из детского подарка и увидела плесень. Она сообщила об этом в родительском чате.

Оказалось, что конфеты просрочены аж на полгода. Срок годности истек еще в июне. Но поставщик пошел на обман и приклеил сверху еще одну этикетку: якобы, сроки в норме. Такой оказалась вся партия.

Возмущенные родители отдали подарки на экспертизу. По ее результатам решат, что делать дальше. Если бы не бдительность мамы, дети могли бы отравиться!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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