В детском саду Челябинска выдали просроченные новогодние подарки
Скандал произошел в одном из детских садов Ленинского района Челябинска. Мама одного из воспитанников развернул конфетку из детского подарка и увидела плесень. Она сообщила об этом в родительском чате.
Оказалось, что конфеты просрочены аж на полгода. Срок годности истек еще в июне. Но поставщик пошел на обман и приклеил сверху еще одну этикетку: якобы, сроки в норме. Такой оказалась вся партия.
Возмущенные родители отдали подарки на экспертизу. По ее результатам решат, что делать дальше. Если бы не бдительность мамы, дети могли бы отравиться!
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