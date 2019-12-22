В детском саду Челябинска выдали просроченные новогодние подарки

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-22T08:37:40+03:00

Всегда проверяйте сроки годности сладких подарков перед тем, как дать их детям. Фото из архива КП. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Скандал произошел в одном из детских садов Ленинского района Челябинска. Мама одного из воспитанников развернул конфетку из детского подарка и увидела плесень. Она сообщила об этом в родительском чате.

Оказалось, что конфеты просрочены аж на полгода. Срок годности истек еще в июне. Но поставщик пошел на обман и приклеил сверху еще одну этикетку: якобы, сроки в норме. Такой оказалась вся партия.

Возмущенные родители отдали подарки на экспертизу. По ее результатам решат, что делать дальше. Если бы не бдительность мамы, дети могли бы отравиться!

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ИСТОЧНИК KP.RU