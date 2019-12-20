Мандарины-отравители и горькая икра: ТОП-7 новогодних опасностей

Челябинка Татьяна Аверина в преддверии Нового года попала в инфекционную больницу. Пообщавшись с другими пациентами, она удивилась, сколько людей потеряли здоровье из-за традиционных угощений праздничного стола.

— Мое новогоднее меню будет без мандаринов. Сейчас от них огромное количество отравлений у детей и взрослых. Только в моей палате двое человек утверждают, что им стало плохо именно после пары мандаринок. А сколько таких по всей больнице! Но доказать, что виноваты цитрусы, сложно. Врачи ставят всем диагноз ротавирус, а не отравление. И мне в том числе. Еще одна моя соседка по палате отравилась пиццей, которую купила в кулинарии известного супермаркета. Так что лучше готовьте сами, — говорит Татьяна.

Рассказываем об основных новогодних опасностях и как их избежать.

МАНДАРИНЫ

Мандаринка, ты меня не отравишь?Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В начале года в соцсетях активно распространялась информация о китайских мандаринах, зараженных смертоносным гриппом. Она оказалась фейком, Роспотребнадзор публично опроверг этот слух. Однако, мандаринами, как и любыми другими фруктами, можно отравиться.

Что делать: чтобы не схватить инфекцию, тщательно мойте фрукты, а затем ополаскивайте их кипятком, советуют санитарные врачи. Выбирайте свежие мандарины без белого налета и воскового блеска. Не позволяйте детям чистить их зубами. Для длительного хранения мандарины часто покрывают этиленгликолем. Консервант ядовит только в высоких дозах. Случайно облизав кожуру, вы не отравитесь. Но этот яд имеет свойство накапливаться в организме.

КОНФЕТЫ

Перед тем, как давать конфеты детям, попробуйте сами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О свежих фактах отравления новогодними подарками в Челябинской области пока не известно — вкусняшки еще мало кто получил. Но в начале года такие случаи были. Например, в Миассе ребенок отравился сладким подарком для диабетиков. Он оказался просрочен почти на год. При этом на упаковке красовалась надпись «Здорового Нового года!»

Еще один случай: дедушка решил порадовать внуков и купил в супермаркете большой новогодний кулек с конфетами ассорти. Вечером дети вместе с родителями распечатали подарок и пришли в ужас: из-под фантиков полезли живые черви.

Что делать: всегда проверяйте сроки годности. И даже если они в норме, перед тем, как дать конфеты ребенку, пробуйте их сами.

КРАСНАЯ ИКРА

Икра, а ты в порядке?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях жительница Миасса Елена Лунина купила несколько баночек красной икры в сетевом магазине. Одну из них открыла дома сразу же. А внутри — непонятно что в розовой жиже, да еще и горькое на вкус.

— Принесла баночку обратно в магазин, высказала претензии. А мне в ответ: сроки в норме, плесени нет, тухлятиной не пахнет, на вкус и цвет товарищей нет. И отказ в возврате денег! — рассказала женщина.

Однако, она написала заявление в Роспотребнадзор, и теперь магазин ждет проверка.

В прошлом декабре в Челябинске было очень много жалоб на поддельную красную икру. Она растворялась в воде и была совершенно отвратительна на вкус. Ушлые продавцы торговали такой икрой на рынках и сайтах бесплатных объявлений по 200 рублей за баночку. Попробовать давали настоящую, потом подсовывали подделку. А Россельхознадзор конфисковал у челябинца 223 кг красной икры без сопроводительных документов.

Сейчас недобросовестные продавцы снова активизировались. В Управлении Россельхознадзора предупреждают: челябинцам предлагают деликатес производства ООО «Камчатские деликатесы» и «Тунгутун», но таких фабрик просто не существует.

Что делать: не ведитесь на дешевку. Покупайте не на рынках и сомнительных сайтах, а в официальных магазинах. Читайте состав. Проверяйте натуральность. Для этого залейте икринки кипятком. Если они растворились — это желатин. Если не изменили свой цвет — это химия, которой можно отравиться. Настоящая икра ведет себя, как белок. Под воздействием кипятка оболочка икринок должна побелеть, а сама вода — окраситься в белый мутноватый цвет.

ГОТОВЫЕ САЛАТЫ

Салатик, а ты точно свежий?Фото: Михаил ФРОЛОВ

Про сальмонеллез слышали все. Очень неприятная штука, которую можно получить, неудачно купив готовый салатик в супермаркете или кулинарии. В Челябинске случались даже массовые отравления. Понятно, что не у всех есть время готовить. Однако, стоит взвесить риски.

Что делать: избегайте готовых салатов с майонезом, которые могли простоять больше суток. Иногда продавцы подмешивают к новому блюду остатки вчерашнего. В этом плане безопаснее слоеные салаты. Но лучше всего кушать то, что приготовили сами.

АЛКОГОЛЬ

Так, посмотрим, нет ли тут подвоха...Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прошлом году от отравления алкоголем в Челябинской области погибли 669 человек. Итоги этого года подводить пока рано, но в сентябре Центр разработки национальной алкогольной политики сообщил, что цифра выросла. Причины смертей — и в количестве выпитого, и в качестве.

Что делать: если совет «не пить» не для вас, покупайте алкоголь только в официальных магазинах. В уголке покупателя всегда должна быть лицензия на продажу алкогольной продукции. Обращайте внимание на наличие акцизных марок, что все этикетки наклеены ровно, а пробка не прокручивается. Ну и цена должна быть адекватной. Шампанское за 100 рублей вызывает опасения.

МАСКАРАДНЫЕ КОСТЮМЫ

Главное - чтобы костюмчик сидел.Фото: Андрей КАРА

Большинство детских новогодних костюмов, увы, шьют из синтетики. А такие материалы могут вызвать обострение аллергии и дерматита. Бывали случаи, когда на российский рынок попадали некачественные наряды, от которых чесались и здоровые люди.

Что делать: если ваш ребенок склонен к аллергии, откажитесь от дешевых китайских костюмов. В отделе надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области обращают внимание: части одежды, которые будут соприкасаться с телом ребенка, должны иметь подкладку из натуральной ткани. Обязательно надевайте под новогодний костюм хлопчатобумажное белье. Костюм не должен пахнуть и оставлять следы краски на коже.

ФЕЙЕРВЕРКИ

Периодически полиция и МЧС проводят рейды по торговым точкам, продающим фейерверки. И находят продукцию без сертификатов, а значит потенциально опасную.

Что делать: Покупайте салюты только в специализированных магазинах, у которых есть лицензия. Обращайте внимание на срок годности и наличие инструкции. Безопасность фейерверка зависит не только от его качества, но и от эксплуатации. Не запускайте салют в направлении людей, в помещении, вблизи зданий, деревьев, ЛЭП.