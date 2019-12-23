2019-12-23T15:27:04+03:00
Общество

В Челябинске продолжается скандал, связанный с объектами культурного наследия

Компания «Евразия-Сервис» засветилась на ремонте Челябинской филармонии
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске после прокурорской проверки на компанию «Евразия-Сервис» возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Надзорное ведомство считает, что фирма завысила цены на капитальный ремонт здания филармонии. Стоимость контракта оценивалась в 11,7 млн рублей.

По подсчетам прокуратуры, областному бюджету мог быть причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Контракт пока не оплачен.

Напомним, ООО «Евразия-сервис» — пермская компания, которая активно работает в Челябинске. В этом году фирма получила несколько контрактов по зданию филармонии, выполняла ремонт памятника Ленину на площади Революции, причинив ущерб областному бюджету на 14 млн рублей, и другие работы.

Только в текущем году фирма выиграла в Челябинске 10 конкурсов на общую сумму более 118 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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