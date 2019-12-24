«Больше нечего показать?»: жители Челябинска осудили выступление бойцов ФСИН в школе
Выступление силовиков с дубинками в школе Златоуста обсуждают до сих пор. Тем более, его показали на всю страну по Первому каналу. Нестандартную идею патриотического воспитания высмеял в своем шоу Иван Ургант. Читатели КП-Челябинск прокомментировали публикацию о показательном выступлении на нашем сайте и в соцсетях. Вот что они написали:
Аноним:
— Детям показали, как их будут разгонять и избивать. Прикольно.
Иван Бажов:
— Такое выступление явно не нужно для маленьких детей.
Надежда Воронцова:
— Пусть привыкают к реалиям жизни, готовятся. Не все ж мультики смотреть да в куклы играть. А-то кого же мы вырастим? Круглых дураков…
Владимир Игнатов:
— Обдолбанное государство, только и бредит демонстрациями да беспорядками. Сколько уже всякой техники этой направленности закуплено и изготовлено, тренировки и репетиции. Детям выручку демонстрируют… Может, бунта боятся бояре?
Ришат Шафиков:
— Уже запугивать стали детей пока маленькие, как в «Чиполлино» — бунтовать не позволим! Стыдно так угрожать детям. Ужас, стыд и срам.
«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».Видео: Злат-ТВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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