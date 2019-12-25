Квартиру Алексея Текслера в Москве не могут достроить несколько лет

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-25T12:48:30+03:00

Об этом сам губернатор пожаловался во время прямой линии

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25 декабря в Челябинске прошла прямая линия с губернатором Алексеем Текслером. На нее пришло свыше пяти тысяч вопросов. Среди них был касающийся обманутых дольщиков, коих в регионе с избытком. Глава региона дал понять, что знает боль вложившихся в несуществующие квадратные метры.

— Пять лет назад в Москве покупал квартиру, которая до сих пор не сдана, — рассказал Текслер.

Губернатор отметил, что когда его назначили, в регионе было 56 недостроенных домов — четыре тысячи обманутых дольщиков. При нем семь домов заселили.

— Было огромное количество домов, по которым не было никаких решений. Например, в Челябинске и Копейске 22 дома застройщика Серебрянского. Он в СИЗО. Все дома, по которым не было перспективы, федеральный фонд дом.рф взял в реестр — более 30 домов в регионе. По принципу совместного финансирования в течение трех-четырех лет они будут достроены. Больше этой проблемы не будет: через проектное финансирование и эскроу-счета будет идти все новостройки, — добавил Алексей Леонидович.

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ИСТОЧНИК KP.RU