2019-12-25T13:07:56+03:00
Общество

В Челябинске отремонтируют памятник «Орленок» за 4,8 млн рублей

Монумент стоит весь в подтеках от строительного раствора
Ирина Фадюшина
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Планируется обновить гранитные плиты и газон. Фото: ru.wikipedia.orgПланируется обновить гранитные плиты и газон. Фото: ru.wikipedia.org
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Центр историко-культурного наследия Челябинска объявил тендер по поиску подрядчика, который отремонтирует памятник «Орленок». Максимальная цена — 4,8 млн рублей. Согласно техзаданию, необходимо снять старые гранитные плиты и смонтировать новые, почистить буквы названия памятника и надписи, постелить новый газон вокруг монумента, обновить бордюрный камень, плюс различные сопутствующие работы.

Заявки принимают до 13 января 2020 года. Сам аукцион запланирован на 15 января.

Отметим, что «Орелнок» много лет стоит в подтеках. Тоже самое было с памятником Ленину на площади Революции. Однако ремонт забраковали: имеются сколы гранитных плит, потертости, наблюдается нарушение геометрии памятника. Как показала экспертиза, более 90% работ выполнено некачественно Сумма ущерба оценивается в 15 млн рублей.

ДОСЬЕ КП-ЧЕЛЯБИНСК

Памятник «Орленок» открыт в 1958 году. Монумент посвящен комсомольцам — героям Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале. На пьедестале написано: «Комсомольцам — героям революции и Гражданской войны на Урале». Скульптор Лев Головницкий изобразил легендарного героя в виде мальчики в одежде взрослого: папаха с лентой, башлык, шинель до пят, непомерно большие сапоги. Тяжелая военная одежда создает контраст с юным телом и детским лицом, создавая героический и романтический образ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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