Алексей Текслер назван самым популярным губернатором в соцсетях
Один из популярных телеграм-каналов составил рейтинг глав российских регионов по деятельности в соцсетях. Первым в списке оказался глава Челябинской области Алексей Текслер.
Его больше всех комментировали, цитировали и «лайкали». Из Урало-сибирского региона он оказался один из десяти руководителей в этом рейтинге.
Следующий за Текслером в списке — президент Чечни Рамзан Кадыров, затем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, а замыкает рейтинг глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
Добавим, что у главы региона сначала появился «Инстаграм», а затем аккаунт в ВК и Одноклассниках, сообщает "Южноуральская панорама".
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ИСТОЧНИК KP.RU