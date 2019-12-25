Алексей Текслер назван самым популярным губернатором в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-25T15:02:55+03:00

И собрал больше всех лайков

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Один из популярных телеграм-каналов составил рейтинг глав российских регионов по деятельности в соцсетях. Первым в списке оказался глава Челябинской области Алексей Текслер.

Его больше всех комментировали, цитировали и «лайкали». Из Урало-сибирского региона он оказался один из десяти руководителей в этом рейтинге.

Следующий за Текслером в списке — президент Чечни Рамзан Кадыров, затем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, а замыкает рейтинг глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Добавим, что у главы региона сначала появился «Инстаграм», а затем аккаунт в ВК и Одноклассниках, сообщает "Южноуральская панорама".

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ИСТОЧНИК KP.RU