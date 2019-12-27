В Челябинске «заразили» ветрянкой автомобиль

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-27T08:26:36+03:00

Так в одной из больниц привлекли внимание антипрививочников

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В самой креативной детской поликлинике №8, где врачи ездят к пациентам на самокатах, появился «Запорожец». Правда, раритетный автомобиль предназначен не для докторов, а для детей.

— В детскую поликлинику №8, обратился маленький запорожец с ветрянкой. Мы его вылечим. Ставьте прививки мамы и папы, — шутит в Instagram главврач Антон Рыжий.

Кузов автомобиля настоящий, правда для удобства малышей из него сделали кабриолет. Машину «апгрейдили» своими руками сотрудники больницы.

— Это же мечта нашего детства — посидеть в машине, покрутить руль, чтоб никто не ругался: «Не трогай эти ручки! Не трогай руль! Не трогай эти кнопочки!» Я предложил такую идею, коллектив реализовал. В нашем запорожце мы встроили специальные кнопочки: их можно нажимать и крутить. Все светится, все интерактивное, — рассказал журналисту КП-Челябинск Антон Рыжий.

Молодые мамы делятся фотографией «Запорожца» в соцсетях. Фото: Подслушано в роддомах Челябинска/vk.com

Чтобы автомобиль был не просто развлечением, его решили «заразить» ветрянкой, нанеся красные пятна.

— Мы беспокоимся о том, что современные родители не понимают смысл вакцинации. Решили наглядным примером показать: есть не ставить прививки даже «Запорожец» заболел, — добавил Антон Рыжий.

Автомобиль поставили сегодня утром. По словам главврача, маленькие пациенты уже опробовали машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU