В Челябинске «заразили» ветрянкой автомобиль
В самой креативной детской поликлинике №8, где врачи ездят к пациентам на самокатах, появился «Запорожец». Правда, раритетный автомобиль предназначен не для докторов, а для детей.
— В детскую поликлинику №8, обратился маленький запорожец с ветрянкой. Мы его вылечим. Ставьте прививки мамы и папы, — шутит в Instagram главврач Антон Рыжий.
Кузов автомобиля настоящий, правда для удобства малышей из него сделали кабриолет. Машину «апгрейдили» своими руками сотрудники больницы.
— Это же мечта нашего детства — посидеть в машине, покрутить руль, чтоб никто не ругался: «Не трогай эти ручки! Не трогай руль! Не трогай эти кнопочки!» Я предложил такую идею, коллектив реализовал. В нашем запорожце мы встроили специальные кнопочки: их можно нажимать и крутить. Все светится, все интерактивное, — рассказал журналисту КП-Челябинск Антон Рыжий.
Молодые мамы делятся фотографией «Запорожца» в соцсетях. Фото: Подслушано в роддомах Челябинска/vk.com
Чтобы автомобиль был не просто развлечением, его решили «заразить» ветрянкой, нанеся красные пятна.
— Мы беспокоимся о том, что современные родители не понимают смысл вакцинации. Решили наглядным примером показать: есть не ставить прививки даже «Запорожец» заболел, — добавил Антон Рыжий.
Автомобиль поставили сегодня утром. По словам главврача, маленькие пациенты уже опробовали машину.
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ИСТОЧНИК KP.RU