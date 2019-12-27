Очередной новый трамвай сломался под окнами губернатора Челябинской области
Участок возле областного правительства — какое-то заколдованное место. Иначе как объяснить, что на этом участке снова сломался очередной трамвай, который привезли в город на тест-драйв.
— Новый вагон сломался и опять возле правительства. По рации объявили, что вагон сломался, они пробуют его перезагрузить, ничего не получается, — рассказал журналисту КП-Челябинск одна из сотрудниц «ЧелябГЭТ».
В пресс-службе управления транспорта прокомментировали: проблему быстро устранили.
— Вагон действительно стоял, но уже поехал дальше по маршруту. Пассажиров не высаживали. Вчера и позавчера проблем не было, — рассказал пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов.
Что пошло не так предстоит выяснить экспертам. С рельсами все нормально, заверяют водители, их недавно меняли. Между тем, некоторые сотрудники грешат на скачки напряжения — такая проблема была у трамвая от «Уралвагонзавода», который также застрял возле здания правительства — тогда его даже пришлось отбуксировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU