«Забавно! 20-летнюю русскую студентку принимают за 50-летнюю Дженифер Лопес»: таблоид The sun написал про девушку из Челябинска

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-30T08:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Мало кому понравится, что его путают с человеком на 30 лет старше. Но челябинка Наталья Мирских не в обиде. 20-летняя студентка очень похожа на актрису и певицу Дженифер Лопес. Иногда у нее даже пытаются взять автограф. А на днях статью про девушку опубликовал британский таблоид.

— Русская студентка говорит, что на улице вокруг нее собираются толпы фанатов Дженнифер Лопес. Она очень похожа на поп-диву, не смотря на 30-летнюю разницу в возрасте между ними. Разве не забавно? — пишет The sun.

Подробности читайте в материале: «Для меня это комплимент»: 20-летнюю модель из Челябинска принимают за 50-летнюю поп-диву Дженифер Лопес

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU