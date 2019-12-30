«Забавно! 20-летнюю русскую студентку принимают за 50-летнюю Дженифер Лопес»: таблоид The sun написал про девушку из Челябинска
Мало кому понравится, что его путают с человеком на 30 лет старше. Но челябинка Наталья Мирских не в обиде. 20-летняя студентка очень похожа на актрису и певицу Дженифер Лопес. Иногда у нее даже пытаются взять автограф. А на днях статью про девушку опубликовал британский таблоид.
— Русская студентка говорит, что на улице вокруг нее собираются толпы фанатов Дженнифер Лопес. Она очень похожа на поп-диву, не смотря на 30-летнюю разницу в возрасте между ними. Разве не забавно? — пишет The sun.
Подробности читайте в материале: «Для меня это комплимент»: 20-летнюю модель из Челябинска принимают за 50-летнюю поп-диву Дженифер Лопес
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ИСТОЧНИК KP.RU