«Для меня это комплимент»: 20-летнюю модель из Челябинска принимают за 50-летнюю поп-диву Дженифер Лопес

Девушка из Челябинска как две капли воды похожа на Дженнифер Лопес. Феноменальное сходство обнаружили пользователи социальных сетей, когда увидели фото южноуральской модели с ярким макияжем. «Одно лицо», «Копия Джей Ло», «Я сначала подумала, что это и есть Дженифер» — писали люди под снимками челябинки.

Конечно, с помощью кистей и средств для макияжа профессиональный визажист может нарисовать на любом лице хоть Фредди Крюгера, хоть Уму Турман. Но Наталья Мирских услышала о своей схожести со звездой мирового шоу-бизнеса еще в 14 лет, когда толком не знала ни про яркие румяна, ни про Дженифер Лопес.

В ОКРУЖЕНИИ ФАНАТОВ

«Комсомолка» одной из первых написала про челябинскую Джей Ло. Летом 2019 года фото Натальи попало во многие СМИ. А на днях статью про двойников опубликовал британский таблоид The sun.

m.n.eee18 Похожа Наталья на Джей Ло?

— Русская студентка говорит, что на улице вокруг нее собираются толпы фанатов Дженнифер Лопес. Она очень похожа на поп-диву, не смотря на 30-летнюю разницу в возрасте между ними. Разве не забавно? — пишет The sun.

Впрочем, у издания не было умысла задеть россиянку. Скорее, хотели похвалить Джей Ло, которой исполнилось 50 лет. Ведь она выглядит гораздо моложе своего возраста. Да и челябинка не обижается.

— Не удивительно, что люди ошибочно принимают меня за 50-летнюю, когда мне еще нет и 20 (20 лет Наталье исполнилось 4 декабря — прим. автора). Это Джей Ло, которая не выглядит на свой возраст. Так что я принимаю это как комплимент, — цитирует The sun Мирских.

ДЖЕЙ ЛО НА ШПАГАТЕ

Первый образ в стиле Джей Ло челябинка попробовала, когда начала работать моделью. Ей сделали макияж и прическу, как у певицы. Очевидцы ахнули — настолько велико было сходство! С тех пор агенты и визажисты зовут Наталью Джей Ло. Некоторые из них, вероятно, даже не знаю ее настоящего имени. Также называют Наталью и друзья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716797" frameborder="0"></iframe> Джей Ло из Челябинска.Видео: Яна Панфиловская

— Люблю тебя, моя Джей Ло! — пишут ей подружки в Instagram.

Наталья активно ведет свой аккаунт в Instagram, где у нее три тысячи подписчиков. Там она выкладывает красивые фотографии, пишет свои мысли, рассказывает о работе и своих бытовых делах. Наталья хочет научиться завивать красивые локоны и сесть на шпагат. И то, и другое у нее уже почти получилось.

А сейчас мысли Натальи, как и у всех, заняты подготовкой к главной ночи в году.

m.n.eee18 Даже когда Наталья не в образе Джей Ло, сходство заметно.

— Хочется собраться со своими девочками, обсудить новогодний вечер, выбрать макияж, прическу и, конечно же, наряд. Хочется просто выйти на улицу прогуляться, почувствовать эту снежную погоду, — пишет Наталья в своем аккаунте в соцсети.

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