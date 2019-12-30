2019-12-30T12:25:55+03:00
Общество

Какая погода будет в Челябинской области в новогоднюю ночь 31 декабря

Синоптики прогнозируют температуру выше нормы, но обольщаться не стоит
Ирина Фадюшина
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Теплая погода располагает к прогулкам, но шапку надеть нужноТеплая погода располагает к прогулкам, но шапку надеть нужноФото: Андрей АБРАМОВ
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В новогоднюю ночь на Южном Урале будет тепло, но ветрено. Жителей Челябинска, погода порадует легким снегом, а вот на юге области заметет все дворы и дороги.

— В ночь на 1 января в Челябинске ожидается -6..,-8. Днем потеплеет до -1. Температура теплее нормы на семь градусов. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, порывы до 18, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

В городах Челябинской области ожидается -1..-6, днем 0..-5. Ночью умеренный снег, на юге — метели, уточнили синоптики.

Челябинские синоптики также опубликовали температурные рекорды Челябинска 1 января. Самая холодная погода была в 2010 года -29.7, самая теплая в 2002 -2.0. Исторический минимум чуть не обновился в 2017 году — тогда среднесуточная температура была -2.7, но по факту она была плюсовая. Из-за аномального тепла пришлось даже закрыть ледовый городок.

КСТАТИ!

Чтобы прогулка была в радость, одевайтесь тепло. Мы собрали типичные ошибки в зимних образах, из-за которых вы выглядите смешно и немодно, а еще рискуете провести каникулы с температурой. Также на нашем сайте есть прогноз погоды на все праздничные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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