В Челябинске по реке проплыл человек в костюме Санта Клауса

СЕГОДНЯ 19:13 2019-12-30T19:55:52+03:00

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На реке Миасс в Челябинске заметили необычных людей. На судах они шли по незастывшей водной глади. На сапборде (доска, напоминающая серфинг, однако, спортсмен, стоя на ней, орудует веслом) в костюме Санты был горожанин Кирилл Зайцев. Рядом с ним в лодке-каяке проплыл человек в образе Санта Клауса. Под бородой скрывался Юрий Важенин.

— Хочу пожелать, что бы у вас были верные друзья-попутчики, которые спасут ваше весло, — делится челябинец в своем новогоднем поздравлении.

Для каякера, который неоднократно высказывался за развитие такого необычного спорта, это уже не первая подобная акция. Год назад он уже поразил горожан, проплыв по Миассу на лодке, обклеенной светодиодами.

Кроме того, корреспонденты КП-Челябинск плавали с активистом по городской реке, где выяснилось, что, несмотря на весь мусор, скидываемый в воду, она до сих пор остается прозрачной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/752645" frameborder="0"></iframe> Поздравление от каякеров Челябинска.

СПРАВКА КП

В теплое время года с Юрием можно отправиться на экскурсию: посмотреть Челябинск с воды. Цена: 1 600 руб. на одноместной лодке и 1 250 руб. на двухместной с человека.

Остальную информацию можно найти на uralkayak.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU