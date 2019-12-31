«20-летнюю принимают за 50-летнюю — и это комплимент?!»: что думают люди о двойнике Дженифер Лопес из Челябинска

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-31T07:44:52+03:00

Девушке с детства говорят, что она похожа на поп-диву [Первый отклик]

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Читатели сайта kp.ru активно обсуждают статью о двойнике Дженифер Лопес из Челябинска. Напомним, с известной певицей сравнивают молодую модель. Говорят: одно лицо! Иногда у челябинки даже пытаются взять автограф на улице.

— Я принимаю это как комплимент, — говорит сама Наталья Мирских.

Похожи? Челябинска Наталья на фото слева. справа - Джей Ло. Фото: instagram.com @m.n.eee18 и @jlo

А вот что думают по этому поводу читатели КП-Челябинск:

Алексей:

— 20-летнюю принимают за 50-летнюю — и это комплимент?!

Оксана:

— Прикольно. Мне наша, челябинская, Джей Ло даже больше нравится!

Михаил:

— Разрисовать любого можно как под Лопес, так и под Райкина. У меня мать всю жизнь гримером в театре проработала. Кого только не рисовала... А при современных технологиях и фотошопах даже я из любого мужика Венеру нарисую.

Анна:

— Вот так юные девушки, благодаря косметике, становятся похожи на 50-летних. Милые красавицы, не нужно так краситься в 20! Оставайтесь собой!

Конечно, хейтеров, жаждущих анонимно обсудить чужую внешность, всегда полно. Но отметим, что сама Наталья не копирует Джей Ло в жизни и не считает себя ее двойником. Девушка работает моделью и лишь иногда по просьбе стилистов примеряет на себя стиль звезды — сходство вызывает у многих восторг.

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ИСТОЧНИК KP.RU