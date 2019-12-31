Самую красивую девочку Челябинска внесли в черный список на конкурсе красоты

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-31T15:15:03+03:00

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Шестилетняя челябинка с ДЦП Зара Бабаева решила принять участие в онлайн-конкурсе «Самая красивая девочка России». Ближе к финалу стало понятно, что Зара претендует на победу. Благодаря поддержке челябинцев девочка набрала рекордное количество голосов. Однако организаторы конкурса неожиданно заблокировали ее анкету.

— Заре не дали никакого места. Когда я попыталась выяснить, почему, они удалили нашу анкету. На 1, 2 и 3 место попали девочки. набравшие всего лишь около 200 голосов, — говорит мама Зары Ольга Мелиоранская.

Женщине удалось связаться с одним из членов жюри. Тот признался, что итоги конкурса были предопределены. Жюри выбирало девочек под себя, то есть тех, кого в будущем они могут использовать в качестве моделей. Голосование россиян было формальностью.

Страничку Зары заблокировали.

— В январе у них конкурс «Самый красивый мальчик России». Я хочу, чтобы мамочки узнали, как на самом деле оценивают детей в этих конкурсах, — говорит Ольга.

Диагноз «детский церебральный паралич» Заре поставили в годик. Правда, он протекает в легкой форме — девочка немного хромает и ее плохо слушается одна рука. Тем не менее Зара вяжет крючком, занимается скалолазанием и играет на пианино.

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ИСТОЧНИК KP.RU