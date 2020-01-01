2020-01-01T13:29:53+03:00
Общество

Главный музей Челябинска на каникулах будет бесплатно пускать школьников

Акция распространяется и на учащихся вузов
Андрей АБРАМОВ
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Краеведческий музей в каникулы пустит школьников бесплатно.Краеведческий музей в каникулы пустит школьников бесплатно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Исторический музей Южного Урала, который в народе по старинке именуют краеведческим, сделал свободным посещение выставок в новогодние праздники для всех учащихся. Опыт переняли у коллег из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Дни свободных посещений — давняя традиция российских музеев. Мы полностью поддерживаем почин коллег и объявляем о свободном посещении выставок для учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений на период новогодних праздников со 2 по 8 января 2020 года, — гласит объявление на официальном сайте.

Школьники и студенты могут бесплатно осмотреть постоянную экспозицию и все временные выставки. Вход в музей для учащихся вузов по студенческому билету, от школьников предъявление документов не требуется. Экскурсионное обслуживание, участие в музейных занятиях, а также посещение организованных групп остается платным.

В новом году Исторический музей откроется 2 января и в период праздничных каникул будет работать по режиму выходного дня — с 11:00 до 19:00. Кассы открыты до 18:15.

Дополнительную информацию можно получить в организационном отделе музея по телефонам (351) 263-08-32 и 265-23-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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