2020-01-02T14:08:00+03:00
Общество

Чистомэн из Челябинска столкнулся с плагиатом из Казахстана

Пост активиста был почти полностью скопирован
Андрей Москвичев
Поделиться:
Фото: ЧистомэнФото: Чистомэн
Изменить размер текста:

Челябинский супергерой Чистомэн, известный борьбой за чистоту окружающей среды, обвинил казахстанского чиновника в плагиате. По словам активиста, Арман Турлубек, который является председателем комитета по водным ресурсам Министерства экологии Казахстана, не только использовал его фотографии, но и почти полностью скопировал пост.

1 января общественник выложил в своем сообществе запись об уборке дворов после новогодних фейерверков. Однако уже спустя пару часов на страницах чиновника в социальных сетях появились посты с фотографиями и текстом, которые выглядели точь-в-точь как у Чистомэна.

— Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Больше всего меня возмущает не сам факт воровства авторского контента, а тот факт, что чиновники такого уровня делают такие стыдные вещи в 2020 году, — написал активист в своей группе в «ВКонтакте».

Сам Арман Турлубек ответил на обвинения в казахстанских СМИ. Он заявил, что изначально хотел сделать репост записи, но в итоге его помощники, ответственные за соцсети, разместили пост от его лица. Чиновник принес свои извинения активисту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зарабатываю миллионы на донатах»: Чистомэн рассказал, чем занимается в Челябинске. Он подвел итоги пятилетней деятельности. Не без сарказма (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре человека погибли в лобовой аварии на трассе под Магнитогорском
Пьяный водитель врезался в машину ДПС в Челябинской области
Несмотря на отказ жителей от лошадей в центре Челябинска, бизнесмены все равно пригнали животных
Повышение пособий, электронные трудовые и бесплатные туалеты: какие изменения ждут южноуральцев в 2020-м
Чистомэн из Челябинска столкнулся с плагиатом из Казахстана
В Челябинске закроют часть полос на Лесопарковой
Челябинск попал в топ антирейтинга по воровству
Директор МТС в Челябинске ушел в отставку
В Магнитогорске эвакуировали жилой дом из-за пожара
В Челябинске выехало больше техники для уборки снега
Южноуральцы смогут сдать донорскую кровь в новогодние каникулы
У торгового центра в Челябинске перевернулась маршрутка
В Челябинске продают 1000-рублевую купюру за 7 миллионов
Жители Челябинска жалуются на уборку мусора
Продавцы елок побросали товар по всему Челябинску
Контракт на обслуживание несуществующего метро в Челябинске вырос на 60 миллионов рублей
Главный музей Челябинска на каникулах будет бесплатно пускать школьников
Бабушка, страдающая провалами в памяти, пропала накануне Нового года в Челябинске
В городе Челябинской области с прошлого года нет воды
У жителей Челябинска и Магнитогорска спрашивают, нужна ли скоростная электричка между городами
На Северо-Западе Челябинска горожанин грозился устроить теракт
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин пообщался с героями МЧС
Долгожданный пешеходный мост открыли в Челябинске
Полицейские рассказали, как отработали новогоднюю ночь в Челябинской области
В новогоднюю ночь по всей Челябинской области стали массово пропадать собаки
В зоопарк в Челябинске подбросили троянского коня
Первый день 2020 года в Челябинске будет ветреным