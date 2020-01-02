Чистомэн из Челябинска столкнулся с плагиатом из Казахстана

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:08:00+03:00

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Челябинский супергерой Чистомэн, известный борьбой за чистоту окружающей среды, обвинил казахстанского чиновника в плагиате. По словам активиста, Арман Турлубек, который является председателем комитета по водным ресурсам Министерства экологии Казахстана, не только использовал его фотографии, но и почти полностью скопировал пост.

1 января общественник выложил в своем сообществе запись об уборке дворов после новогодних фейерверков. Однако уже спустя пару часов на страницах чиновника в социальных сетях появились посты с фотографиями и текстом, которые выглядели точь-в-точь как у Чистомэна.

— Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Больше всего меня возмущает не сам факт воровства авторского контента, а тот факт, что чиновники такого уровня делают такие стыдные вещи в 2020 году, — написал активист в своей группе в «ВКонтакте».

Сам Арман Турлубек ответил на обвинения в казахстанских СМИ. Он заявил, что изначально хотел сделать репост записи, но в итоге его помощники, ответственные за соцсети, разместили пост от его лица. Чиновник принес свои извинения активисту.

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ИСТОЧНИК KP.RU