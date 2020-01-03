«Две дефективные горки!»: жителей Челябинска разочаровал новогодний парк Гагарина
Админстрация парка сообщает, что на территории больше не работают точки горячего питания. Поэтому, собираясь на прогулку, захватите с собой термос с чаем. Не работают и многие аттракционы. Но все же в парке есть чем заняться.
В праздники со 2 по 8 января в парке Гагарина работают:
* Горки
* Лыжная база (с 9-00 до 19-00)
* Прокат тюбингов и финских саней (с 11-00 до 20-00)
* Детские аттракционы на площадке «Гулливер» (с 11-00 до 19-00)
* Каток (с 10-00 до 22-00)
Все праздничные дни на катке проходят дискотеки. Можно пританцовывая кататься в ярких лучах прожекторов под известные хиты.
Однако, челябинцы, посетившие главный городской парк, остались недовольны.
— Такое разочарование! Горки какие-то дефективные, точнее их всего две, и те с косяками. Всегда любили парк за горки для разных возрастов, а тут… — написала Юлия Ахмадеева в официальной группе парка в ВК.
— Становится все хуже, не то слово. Раньше возле «Таверны» была горка крутая, с поворотом. Потом пару лет заливали прямую. Сейчас никакой нет, — высказалась в паблике «Типичный Челябинск» Ольга Галицкая.
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ИСТОЧНИК KP.RU