В Челябинской области автомобилисты выстроили гигантский смайлик из машин
Жители Магнитогорска провели очередной новогодний автофлешмоб. На этот раз участники выстроили улыбающийся смайлик, цифры 2020 и несколько снежинок.
— В построении задействовали 110 автомобилей, более 150 человек, многие приходили семьями, — рассказали организаторы.
Некоторые машины были украшены гирляндами, отчего картинка получилась еще более праздничной.
Некоторые автомобилисты украсили машины гирляндами. Фото: vk.com/«На дорогах Магнитки»
Новогодний флешмоб провели городское автомобильное сообщество «На дорогах Магнитки» и Союз молодых металлургов. Как и в прошлые годы, автомобилисты собрались на парковке за ареной «Металлург». Ранее к Новому году водители выстраивали огромные часы, елку и гигантскую снежинку.
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ИСТОЧНИК KP.RU