2020-01-07T10:16:51+03:00
Общество

В Челябинской области автомобилисты выстроили гигантский смайлик из машин

В фигуру встали 110 авто
Валентина ВАГАНОВА
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Видимо, организаторы хотели таким образом пожелать всем хорошего настроения в новом году. Фото: vk.com/«На дорогах Магнитки»Видимо, организаторы хотели таким образом пожелать всем хорошего настроения в новом году. Фото: vk.com/«На дорогах Магнитки»
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Жители Магнитогорска провели очередной новогодний автофлешмоб. На этот раз участники выстроили улыбающийся смайлик, цифры 2020 и несколько снежинок.

— В построении задействовали 110 автомобилей, более 150 человек, многие приходили семьями, — рассказали организаторы.

Некоторые машины были украшены гирляндами, отчего картинка получилась еще более праздничной.

Некоторые автомобилисты украсили машины гирляндами. Фото: vk.com/«На дорогах Магнитки»

Некоторые автомобилисты украсили машины гирляндами. Фото: vk.com/«На дорогах Магнитки»

Новогодний флешмоб провели городское автомобильное сообщество «На дорогах Магнитки» и Союз молодых металлургов. Как и в прошлые годы, автомобилисты собрались на парковке за ареной «Металлург». Ранее к Новому году водители выстраивали огромные часы, елку и гигантскую снежинку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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