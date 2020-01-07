В Озерске братья своими силами построили ледовый городок

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:53:18+03:00

Горка и скульптуры с подсветками стали одним из любимых мест отдыха для детей и взрослых

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Пост на своей страничке в соцсетях выложил один из жителей

— Хотите разнообразить свой вечер? Тогда можно съездить на «Булдым», к домику лесника, рядом с ж/д переездом по пути на Кыштымское КПП. Там вы найдете замечательную горку, которую кто-то с огромной любовью сделал для всех желающих... потратили свои силы, деньги и время, чтоб создать такую красоту, — пишет на своей страничке озерчанин, сопроводив свой пост фотографиями ледового городка с ночной подсветкой.

Ледяные фигуры сделали с яркой праздничной подсветкой. Фото: Станислав Воденко.

Получилась вот такая красочная горка. Фото: Станислав Воденко.

КП— Челябинск узнала, что городок по своей инициативе построили братья Александр и Владимир Добрынины. В свое время они вместе с бригадой возводили ледовые городки по заказу городской администрации. Опыт, как говорится, никуда не делся. И братья решили уже своим силами построить такой городок неподалеку от дома родителей — в местечке Булдым, что на территории Озерска. Ледяные фигуры и горку сделали с яркой праздничной подсветкой.

Городок облюбовали дети. Фото: Станислав Воденко.

Братья сделали также фигурку символа года. Фото: Станислав Воденко.

«Вот это семья! Большая и дружная, огромное спасибо всем за праздничное настроение». «Добрынины молодцы». Подобными комментариями сопровождается этот пост.

Кстати, в прошлом году также своими силами ледовый городок построили жители Нязепетровска.

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ИСТОЧНИК KP.RU