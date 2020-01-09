В Челябинске выставили на продажу новодел, записанный как историческое здание

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:02:31+03:00

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В Челябинске выставили на продажу еще один объект культурного наследия — дом купца Иванова. Расположен на Кирова, 94, это напротив бизнес-центра «Челябинск Сити». За четырехэтажное здание с подвалом и террасой площадью 1 500 «квадратов» просят 39 млн рублей.

— Объект недвижимости находится в историческом центре Челябинска. Здание удачно изолировано от автомагистралей первой линией домов и защищено от городского шума, — говорится в объявлении.

Здание предлагают использовать под развлекательные заведения, фотостудию, коворкинг, гостиницу или хостел. Сейчас в нем работает девять организаций, в основном, заведения общепита. В прошлом году там закрылось известное молодежное заведение Bukowski bar.

Дом купца Иванова был построен в 1892 году, но в начале «нулевых» снесен и отстроен заново.

— Грустная история этого здания. Хотя это и выявленный объект культурного наследия, но 100% новодел. Виталий Рыльских (депутат, предприниматель, – прим. ред.) каким-то образом завладел старинным зданием. Затем его снес, а на его месте соорудил нечто похожее, - рассказал краевед Юрий Латышев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Перед новогодними праздниками в Челябинске выставили на продажу особняк Рябинина, отремонтированный за народные деньги волонтерами «Том Сойер фест».

— Все, что у нас есть — комментарий представителя собственника о ситуации: «Это рыночная проверка объекта собственниками для отчётности и выяснения стоимости имущества. Это объявление скоро снимут». Что будет дальше, мы не знаем,— прокомментировали организаторы фестиваля.

Объявление до сих пор висит на Avito. Волонтеры надеются на честность собственников и планируют продолжить работы весной.

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ИСТОЧНИК KP.RU