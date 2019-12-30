2019-12-30T08:14:04+03:00
Общество

В Челябинске выставили на продажу старинный особняк, восстановленный за народные деньги

Этим летом там работали волонтеры «Том Сойер фест»
Ирина Фадюшина
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Первое упоминание особняка датируется 1885 годомПервое упоминание особняка датируется 1885 годомФото: Андрей АБРАМОВ
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Собственники решили избавиться от особняка Рябинина, который в этом году восстановили волонтеры проекта «Том Сойер Фест» на народные деньги. Объявление о продаже появилось на Avito. Стоимость здания — 22 млн рублей.

— Уникальная возможность приобрести особняк в центре города Челябинска, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения. Дом-особняк Рябинина представляет собой полукаменный дом, установленный на кирпичном цоколе, облицованном белым камнем. В цоколе находятся четыре помещения. С севера и юга особняк был ограничен брандмауэрами, сложенными из дикого камня, однако южный брандмауэр разрушился и не был восстановлен. С севера к особняку примыкают сени с парадным входом, — говорится в объявлении.

Дозвониться до агентства недвижимости, представляющего интересы собственника, не удалось.

Мещанин Александр Рябинин занимался торговлей рыбой и владел кожевенным заводом Фото: Андрей АБРАМОВ

Мещанин Александр Рябинин занимался торговлей рыбой и владел кожевенным заводомФото: Андрей АБРАМОВ

Краевед Юрий Латышев считает, что выставление объекта на продажу было ожидаемо. В 2010 году особняк Рябинина ушел с молотка в частные руки. Однако тогда много говорили, что землю в центре города отдали ниже реальной стоимости. По некоторой информации речь идет о 3,2 млн рублей.

— Очень мутная история. Все это время собственники ничего не делали. Госкомитет охраны объектов культурного наследия их никак не проверяли, зачем-то проводили субботники (у владельцев денег разве нет?) и согласовали урбанистам проведение фестиваля, — рассказал Юрий Латышев.

По словам краеведа, несколько лет назад он предлагал сделать там музей деревянного творчества, в том числе, выставить деревянные наличники от домов, которые были снесены. Но владельцам это было не интересно — они даже волонтерам «Том Сойер Фест» не помогали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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