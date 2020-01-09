Девочку с ДЦП перевели из «концлагеря» в лучший паллиативный центр Челябинска

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:28:23+03:00

У Лизы ДЦП, она не передвигается самостоятельно.

А ее прежнюю жизнь проверяет Следственный комитет

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Жительница Челябинской области Наталья Галеева пожаловалась на то, что соцзащита отняла у нее трех племянниц, находившихся под опекой. Одну из девочек, 19-летнюю Лизу, страдающую ДЦП, отправили в реабилитационный центр в Копейске. Навестив ее на днях, тетя пришла в ужас.

— Я Лизу увидела: слезами залилась… Кожа и кости. Как в концлагере. В любой момент умереть может, — рассказала Наталья.

После того, как история получила огласку в СМИ, в Копейск нагрянули проверки. Информация о плохом питании не подтвердилась: находясь в центре, Лиза даже прибавила в весе. Но есть другие нарушения. Например, лежачей девочке не предоставили противопролежневый матрас.

— 11 января мы готовы выехать на место вместе с представителями общественности, с уполномоченным по правам человека. Мы заинтересованы в открытости этой ситуации и хотим навести порядок в системе долговременного ухода за такими людьми, — заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

По ее словам, Лизу уже перевели в лучший паллиативный центр Челябинска. Там девушку обследуют, составят план дальнейшего лечения.

Кроме того, жизнь девушки в копейском центре проверит Следственный комитет.

Руководитель копейского центра, по словам Гехт, может лишиться должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU