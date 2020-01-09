Девочку с ДЦП перевели из «концлагеря» в лучший паллиативный центр Челябинска
Жительница Челябинской области Наталья Галеева пожаловалась на то, что соцзащита отняла у нее трех племянниц, находившихся под опекой. Одну из девочек, 19-летнюю Лизу, страдающую ДЦП, отправили в реабилитационный центр в Копейске. Навестив ее на днях, тетя пришла в ужас.
— Я Лизу увидела: слезами залилась… Кожа и кости. Как в концлагере. В любой момент умереть может, — рассказала Наталья.
После того, как история получила огласку в СМИ, в Копейск нагрянули проверки. Информация о плохом питании не подтвердилась: находясь в центре, Лиза даже прибавила в весе. Но есть другие нарушения. Например, лежачей девочке не предоставили противопролежневый матрас.
— 11 января мы готовы выехать на место вместе с представителями общественности, с уполномоченным по правам человека. Мы заинтересованы в открытости этой ситуации и хотим навести порядок в системе долговременного ухода за такими людьми, — заявила вице-губернатор Ирина Гехт.
По ее словам, Лизу уже перевели в лучший паллиативный центр Челябинска. Там девушку обследуют, составят план дальнейшего лечения.
Кроме того, жизнь девушки в копейском центре проверит Следственный комитет.
Руководитель копейского центра, по словам Гехт, может лишиться должности.
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ИСТОЧНИК KP.RU