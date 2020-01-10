«Строят Ноев ковчег?»: детская поликлиника Челябинска удивила горожан новым креативом

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:24:08+03:00

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В самой креативной детской поликлинике Челябинска, где ранее установили запорожец-кабриолет, появилась необычная конструкция из фанеры. Мамы гадают что это будет: Ноев ковчег, космический корабль или паровоз.

— На Молдавской в поликлинике что-то строят, — написала автор фото Наталья Иванова в сообществе «Подслушано в роддомах Челябинска».

— Те, кто был в нашей поликлинике на Братьев Кашириных, могли заметить, что мы сделали окна гардероба в виде окон паровоза, а сам паровоз нарисован на стене. Поскольку поликлинику на Молдавской мы хотим сделать еще лучше, еще интересней, мы решили сделать настоящую модель паровоза. Он будет деревянный с железными колесами, — рассказал КП-Челябинск главный врач поликлиники №8 Антон Рыжий.

Что будет внутри паровоза, пока не решили: возможно туда определят представителей страховых компаний, возможно организуют продажу кислородные коктейли.

— С проектом нам помогла дизайнер Оксана Пигина, мы работаем с ней не первый год. Сейчас проект воплощают в жизнь сотрудники нашей хозяйственной службы, — рассказал главный врач.

Паровоз планируют доделать до конца месяца. Между тем, креатив оценили не все.

— Лучше бы [главврач] сэкономил и дневной стационар привел в божеский вид, — пишет в комментариях Даша Белинина.

— Даже здесь нашлись те, кому ремонт не угодил. Не делают — плохо, делают — тоже плохо. Отлично придумали, хоть ходить приятно будет. Машину мы уже оценили, — вступилась Юлия Панкратова.

Кстати, в дневном стационаре на улице Чичерина, о котором идет речь, ремонт действительно планируется.

— В прошлом году мы отремонтировали крышу, потому что она регулярно протекала. Иначе делать хороший ремонт с протекающей крышей — не рационально. По весне посмотрим, если не будет протечек, начнем и там наводить порядок и красоту, — прокомментировал Антон Рыжий.

Отметим, что детская поликлиника №8 регулярно удивляет челябинцев нестандартным подходом. Так, осенью прошлого года педиатрам выдали электросамокаты — технику приобрели на внебюджетные деньги, заработанные с платных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU