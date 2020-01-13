Жена хоккеиста «Трактора» едва не опоздала на рейс в Лос-Анджелес из-за поломки самолета в Челябинске

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:55:14+03:00

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В числе 89 пассажиров, которые не смогли вылететь в Москву сегодня утром, оказалась жена хоккеиста «Трактора» Никиты Щербака Лорен. Об этом девушка рассказала в своем инстаграме.

— Хорошее начало, — с иронией написала девушка в сторис.

О задержке рейса девушка рассказала подписчикам. Фото: lauriescherbak/instagram.com

В числе ее попутчиков оказался директор «Инвитро-Урал» Андрей Тарасов.

— Мы стояли у стойки регистрации, пытались понять хоть что-то, смотрю, выходит девушка с грустными глазами, пытается спросить, разговаривает ли кто-то по-английски. Оказалось, что я — единственный, кто может хоть пару слов сказать. Она слегка в шоке была, конечно, от уровня взаимодействия с клиентами, потому что по-английски у них никто не говорит вообще. Впрочем, и по-русски информации не давали. Выяснилось, что она летит в Лос-Анджелес. Честно говоря, меня это ужаснуло окончательно, потому, что если человек теряет стыковку, туда рейсы летают не очень часто, — рассказал журналисту КП-Челябинск Андрей Тарасов.

Затем всех отправили на стойку регистрации, чтобы переоформить билеты на дневной рейс и выяснилось, что Лора Щербак, уже успела купить билет на этот рейс самостоятельно. Таким образом, получилось, что у нее на руках было два билета.

— Я помог ей прояснить ситуацию, чтобы не пропал вылет до Лос-Анджелеса. Правда, выяснилось, что она дальше не «Аэрофлотом» летит. В итоге нашли вариант возврата. По прилету в Москву мы встретились в автобусе, она сказала, что все успевает, у нее есть два часа, — добавил Андрей Тарасов.

Андрей Тарасов оказался единственным, кто хоть немного говорит по-английскиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По данным аэропорта Шереметьево, куда должен был прилететь сломавшийся самолет, единственный на сегодня рейс в Лос-Анджелес должен был состояться в 12:00 по московскому времени и девушка на него успеть не могла. Возможно, она летит с еще одной пересадкой.

Напомним, Никита Щербак перешел в «Трактор» в ноябре прошлого года. Из Америки, где он играл ранее, спортсмен привез жену-модель. А еще Лорен — настоящая фанатка своего мужа-хоккеиста и ходит на его матчи. Девушка занимается спортом и демонстрирует свою шикарную фигуру в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU