Премьер-министр России вывел Бориса Дубровского из состава важной Госкомиссии

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:09:11+03:00

Борис Дубровский ушел в отставку в марте прошлого года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского исключили из Государственной пограничной комиссии. Вместо него в состав вошел глава региона Алексей Текслер. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Государственная пограничная комиссия координирует совместную деятельность федеральных, областных властей, а также муниципалитетов и общественных организаций при формировании и реализации пограничной политики страны.

Напомним, Борис Дубровский ушел в отставку в марте прошлого года. Он написал заявление по собственному желанию. В октябре против возбудили уголовное дело. Бывшего губернатора подозревают в хищении более 20 миллиардов рублей бюджетных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU