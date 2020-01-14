Премьер-министр России вывел Бориса Дубровского из состава важной Госкомиссии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского исключили из Государственной пограничной комиссии. Вместо него в состав вошел глава региона Алексей Текслер. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Государственная пограничная комиссия координирует совместную деятельность федеральных, областных властей, а также муниципалитетов и общественных организаций при формировании и реализации пограничной политики страны.
Напомним, Борис Дубровский ушел в отставку в марте прошлого года. Он написал заявление по собственному желанию. В октябре против возбудили уголовное дело. Бывшего губернатора подозревают в хищении более 20 миллиардов рублей бюджетных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU