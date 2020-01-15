2020-01-15T08:00:56+03:00
Спорт

Конькобежка Ольга Фаткулина обиделась на жителей Челябинска

Спортсменка написала пост после матча «Трактора»
Ирина Фадюшина
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Фото: hctraktor.orgФото: hctraktor.org
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Серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина, недавно ставшая чемпионкой Европы, вернулась расстроенной с матча «Трактор» — «Металлург». Оказалось, что челябинцы перестали следить за ее успехами.

— Сегодня, благодаря игре наших «трактористов», я узнала и поняла, что мой город даже не в курсе, что я стала чемпионкой Европы 2020 на 500 метров. А мои мотиваторы компания КОНАР не поверили моим словам и фотографиям. Спасибо за позитив будем исправляться, — написала спортсменка в своем Instagram.

olenka_fatkulinaolenka_fatkulina
Сегодня, благодаря игре наших трактористов, я узнала и поняла что мой город даже не в курсе, что я стала чемпионкой Европы 2020 на 500 метров. А мои мотиваторы компания #КОНАР не поверили моим словам и фотографиям Спасибо за позитив будем исправляться #трактор #челябинск #конькобежныйспорт #fatkulina_olga
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Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, на днях голландском Херенвене Ольга Фаткулина завоевала две медали высшей пробы в командном спринте (вместе с Дарьей Качановой и Ангелиной Голиковой) и на дистанции 500 метров.

Два «золота» Фаткулиной стали дополнением к еще одной высшей награде на чемпионате Старого Света, которую Ольга завоевала в 2018 году на таком же турнире. Теперь челябинская конькобежка трехкратная чемпионка Европы.

Ольга Фаткулина рассказывает о продаже BMW и комментирует возможный недопуск к соревнованиям

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Кстати, недавно в эфире радио КП-Челябинск Ольга Фаткулина недавно рассказала о том, почему и за сколько она решила продать свой призовой автомобиль за «серебро» на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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