Хайп прошел, авто осталось: олимпийская чемпионка Фаткулина не смогла продать подарок президента

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-28T08:02:44+03:00

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В сентябре олимпийская чемпионка по конькобежному спорту из Челябинска Ольга Фаткулина одним постом в своем инстаграме родила топовую тему. Спортсменка выложила объявление о продажа BMW, которое ей подарил президент за победу в альтернативных соревнованиях, которые устроили между спортсменами, не допущенными к участию к Олимпиаде в 2018 году.

За два месяца Фаткулиной не удалось продать машину. За нее она попросила 3,5 млн рублей. Кстати, за подарок Ольга заплатила налог — 400 тысяч рублей.

— Предлагают отдать за меньшую стоимость, но 3,5 млн — считают дорого. Некоторые предлагают отдать даром! Я тоже понимаю, что для такой машины это высокий ценник. Но спорт может завтра закончится, мне уже скоро тридцаха долбанет! И в глаза появляется страх. Поэтому я думаю деньги с продажи авто пригодятся как первоначальный капитал, — рассказала Ольга КП-Челябинск.

Изначально спортсменка говорила, что деньги с продажи BMW они с мужем планируют потратить на покупку стадиона ЧТПЗ, чтобы сделать детский образовательный комплекс. Но это оказалось красивой легендой для прессы.

— Это придумал муж. У него уже давно мечта создать детский интернат для конькобежцев. Так совпало, что объявление о продаже авто совпало с выставлением на продажу стадиона ЧТПЗ. Правда стоил он 40 млн, так что деньги с продажи машины не многое бы решили.

Спортсменка призналась, что не ожидала такого резонанса.

— Изначально у меня был шок — я просто выложила собственность на продажу, а это так разнеслось. Поняла, что за каждым моим шагом следят. Но потом почувствовало, что это весело, мы с мужем хайпанули! По федеральным каналам вещали: Фаткулина продает машину! Но самое веселое, что я же не одна получила авто на тех играх. С тех пор машины продавали десятками.

Фаткулина также призналась, что сейчас на авто не ездит, а ходит пешком.

Ольга Фаткулина рассказывает о продаже BMW и комментирует возможный недопуск к соревнованиям 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU