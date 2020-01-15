Организаторы скандального новогоднего шоу в Челябинске пригласили возмущенных зрителей на другое выступление

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:40:48+03:00

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Зрителей странного шоу «Снежная королева» пригласили бесплатно посетить следующее новогоднее выступление совершенно бесплатно.

— Так или иначе, мы всегда работаем для зрителей и только для зрителей. И наша задача — делать их счастливыми. Поэтому для тех, кто посетил наше новое шоу, но оно пришлось им не по вкусу, мы приняли непростое, но важное решение: мы за свой счет предоставим билеты на другое, равноценное по стоимости билетов новогоднее мероприятие на выбор зрителей, — заявила компания FIZICA на своей странице в соцсети.

Напомним, вместо грандиозного шоу с 5D-эффектами и рекордным количеством артистов в ледовой арене «Трактор» люди увидели выступление «на уровне школьного концерта» с неприличными шутками. Билеты школьникам давали бесплатно, но посетить представление можно было только с родителями, которым пришлось платить по 1500 рублей.

На билетах и афишах организаторы сообщали, что шоу проводится при поддержке правительства Челябинской области. Однако на деле оказалось, что мероприятие не входило в официальную новогоднюю кампанию. Министерство культуры Челябинской области пообещало обратиться в Роскомнадзор. Кроме того, в правительстве региона начали служебную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU