Автор фото зеленого снега под Челябинском объявил войну провинциальным журналистам

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:57:58+03:00

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Автор шокирующих фотографий с зеленым снегом на въезде в Челябинск Андрей Попков написал заявление в прокуратуру на газету «Сосновская нива», журналисты которой выехали на место и заявили, что это фотошоп и неправильно настроенная камера.

— Сообщаю, что опубликованные в моем посте в соцсетях Facebook и «ВКонтакте» данные, на которые ссылаются в своей публикации журналисты, являются подлинными, исходное видео и фото сохранены в моем личном архиве, и я готов их предоставить по первому законному требованию. Также, данный факт официально зафиксирован представителями Министерства экологии, которые проводили проверку по этому заявлению непосредственно на месте экологического инцидента, — написал Андрей Попков.

По его словам, данная публикация — «попытка поставить под сомнение сам факт экологического правонарушения и скрыть его истинные последствия». Копию заявления автор фото направил в Союз журналистов Челябинской области и администрацию Сосновского района. Также он требует от корреспондентов написать опровержение.

— Возвращаемся на трассу, перед карьером – отворот в сторону садов (между карьером и Славино). На легковой машине не проехать, но по следам грузовика пройти можно. Лопату в руки – и вперед. Прошли метров 700-800, через каждые 100 метров делая в снегу шурфы. Следов зелени не обнаружено, и снег по городским меркам чистый. Продолжаем экскурсию вдоль карьера по обочине автотрассы. Ковыряем грязную снежную кашу в поисках зеленого цвета – нет. Наверное, ветром выдуло? — говорится в публикации «Сосновской нивы»

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ИСТОЧНИК KP.RU