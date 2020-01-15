Дедушка из Челябинской области, который провел в рабстве 20 лет, нашел родственников
У 69-летнего Виктора Богданова, который с «девяностых» годов работал за еду на северном Кавказе, нашлись родственники в Магнитогорске. С волонтерами организации «Альтернатива» связалась его племянница Наталья, которая была еще совсем маленькой, когда он уехал. Вероятно, девушка прочитала его историю в Интернете.
Ранее Виктор Богданов рассказывал, что в Магнитогорске у него живет сестра Тамара Середкина. Оказалось, что женщина уже умерла.
— Он уехал еще раньше 1996 года. Почему он тогда уехал, я даже не знаю. В первые годы мама пыталась его найти, но результатов не было. В нашей семье уже не рассчитывали, что увидят его живым. Знаю, что он был женат, но быстро развелся и покинул Магнитогорск, — цитирует Наталью «Верстов.Инфо».
Пока «кавказский пленник» живет у волонтеров в Тверской области. Ему предстоит долгий процесс восстановления документов, ведь он уезжал еще с советским паспортом. По словам племянницы, у Виктора Богданова была комната в Магнитогорске.
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